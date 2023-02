Couple nagtukaan underwater, wagi sa Guinness

Talaga namang mapapasabi ka na lang ng sana all sa couple na ito na nag-kiss sa ilalim ng swimming pool at nagwagi pa ng pagkilala sa Guinness World of Records.

Ito ay sina Beth Neale at si Miles Cloutier na kamakailan lang ay matagumpay na nasungkit ang titulong, “longest underwater kiss” matapos makapagtala ng record na 4 minutes at 6 seconds.

Ang couple na ito ay kapwa diver na kasalukuyang naninirahan sa South Africa, nag-travel pa sila sa Maldives upang dito isagawa ang kanilang official attempt.

Sinimulan nila ang kanilang paghahanda ilang linggo bago sila tumungo sa Maldives.

Bukod dito, ibinahagi rin ni Beth ang kanyang sikreto sa kanilang successful attempt kung saan ipinasak umano niya ang kanyang underwater earphone at nakinig sa iisang kanta na pinapakinggan niya lalo noong training period.

Sa ngayon, layunin ng power couple na ito na mag-inspire pa ng mga tao sa pamamagitan nang pagtuturo ng free diving.

Dagdag pa rito, nakipag-collaborate rin si Beth at Miles sa iba’t ibang conservation and tourism organisation upang kunan ng video ang ganda sa kailaliman ng tubig at ipakilala ito sa madla.