Cool Smashers ayaw pukpukin si Tots Carlos

Team Standings

Creamline 4 1

F2 Logistics 4 1

PLDT 2 1

Petro Gazz 2 1

Chery Tiggo 3 2

Choco Mucho 2 2

Akari 1 3

Cignal 1 4

Army 0 4

Mga laro Martes:

(PhilSports Arena)

4:00pm — Creamline vs Army

6:30pm — Akari vs PLDT

HINDI tinatantanan ng injury ang five-time conference champions Creamline Cool Smashers matapos magtamo ng injury si heavy-hitter Diana Mae “Tots” Carlos na maaaring magdagdag ng pasanin sa koponan habang nagpapagaling pa ang kanilang team captain na si Alyssa Valdez sa kasagsagan 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference.

Matapos malasap ang unang pagkatalo kontra sa F2 Logistics Cargo Movers noong isang linggo, nasapol rin ng hamstring injury ang dating two-time conference MVP kasunod ng maling landing na nagresulta sa hindi pagdalo sa pagsasanay ng koponan.

Nitong nagdaang panalo kontra Chery Tiggo Crossovers, inamin ni coach Sherwin Meneses na hindi sila sumugal na ilaro agad ang 24-anyos na dating University of the Philippines (UP) Lady Maroons opposite hitter.

“Yes [may iniinda si Tots] . Kasi nung last game namin medyo hindi maganda iyung pag-landing niya, so kahapon lang siya naka-training talaga. Pero nandun naman siya sa mga activity niya sa strengthening,” pahayag ni Meneses matapos makuha ang 17-25, 25-11, 25-19, 25-21 pambawing panalo kontra Chery Tiggo nitong Sabado kung saan nag-ambag pa ng siyam na puntos si Carlos sa limitadong oras.

Umaasa si Meneses na hindi titindi ang sitwasyon ng hamstring injury ni Carlos, na aminadong mahirap kapain ang naturang injury dahil maaari pa itong lumala kung mapapabayaan.

“Titignan muna namin iyung situation,” saad ni Meneses, na umaasa ring makakabalik na si dating three-time conference MVP Valdez na patuloy na nagpapagaling sa knee injury, kung saan dumaan ito sa isang procedure upang tulungang mapabilis ang pagbabalik ng lakas.

“When you arrive at training, she is already there. She even arrives earlier than you. Every day, if you are five minutes late, it’s already questionable. She is always early, even though her rehab is just on the side, so she is really a leader,” sey ng coach. (Gerard Arce)