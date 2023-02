Charo, Joel ‘bardagulan’ trending sa socmed

Aliw na aliw ang netizens sa isang eksena ng komprontasyon nina Charo Santos at Direk Joel Lamangan sa serye ni Coco Martin na “FPJ’s Batang Quiapo.”

Sa naturang eksena, nagsagutan sina Tindeng (Charo) at Rhoda (Direk Joel) at nasundan pa ito ng paghampas ni Tindeng ng gulay kay Rhoda. Hindi pa roon nagtapos ang ‘bardagulan’ nila dahil tawang-tawa ang netizens nang maglabas ng balisong si Tindeng.

Labis na ikinatuwa ng mga manonood ang eksenang iyon dahil hindi raw sila sanay na mapanood si Charo na nagwawala at nagtataas ng boses. Nagulat din sila sa cameo ni Direk Joel dahil hindi talaga siya kasama sa cast members ng serye.

Viral na ang clip ng eksenang iyon sa Twitter na may higit 795,000 views at binansagan ito ng netizens na “TV Patrol acting” dahil parang natural na natural daw ang acting ng dalawa kung saan feeling ng isa ay inaapi siya.

“May pa-TV Patrol acting si Ma’am Charo with Direk Joel Lamangan in a cameo. Hindi ko alam bakit ako natatawa. #FPJBQSupremo,” post ni @whatsupjared_.

“Madam Charo and Direk Joel Lamangan bardagulan in BQ haha. I want more of Tindeng and Rhoda’s bardagulan!!” komento naman ni @_filmbuffx.

Samantala, ramdam na ramdam talaga sa bansa ang pagmamahal para sa pagbabalik-primetime ni Coco. Nagsagawa kasi ng public viewing kamakailan para sa “FPJ’s Batang Quiapo” ang bayan ng Moalboal sa Southern Cebu na pinangunahan ng kanilang mayor.

Nagtipon-tipon sa isang park ang daan-daang residente ng Moalboal para mapanood ang latest episodes ng Kapamilya teleserye sa isang 24-square meter LED wall.

Napapanood ang “FPJ’s Batang Quiapo” gabi-gabi ng 8 PM sa Kapamilya Channel, A2Z, TV5, Kapamilya Online Live, iWantTFC, at TFC. (Rb Sermino)