Bakit makabuluhan ang mga educational tour sa LRT/MRT?

Nakakatuwa na unti-unting ipinakikilala sa mga Pinoy bulilit ang operasyon ng train. Malaking bagay na sa murang edad ay maging pamilyar na sila sa sistema ng train.

Tinutukoy natin dito ang edcuational tour ng 35 mag-aaral ng Manila Japanese School sa MRT3noong Disyembre. At ngayong Pebrero naman, 13 mag-aaral ng Cambridge Child Development Centre ang nag-field trip sa LRT1 depot.

Habang nililibot nila ang mga pasilidad ng train, nagbibigay naman ng paliwanag ang mga tauhan ng MRT/LRT1 ukol sa safety at operasyon ng mga train.

Naging highlight ng educational tours ang aktuwal na pagsakay ng mga paslit sa train.

“The curiousity and keen interest of these students, who are in elementary or grade school level, in our railway operations, have inspired us to continue improving our services for the benefit of the riding public,” sabi ni MRT-3 General Manager Engr. Federico J. Canar, Jr.

“For us in LRMC, we are passionate about education as one of our advocacies. With the growing developments we are seeing now in PH rail sector, it is definitely high time to promote this sector especially to the children now who will be the future commuters,” ayon naman kay LRMC President & CEO Juan Alfonso.

Ang mga train ang priority sa mga infrastructure projects ng programang Build! Build! Build! Napakahalaga ng mga train hindi lang sa paghakot ng mga pasahero, kundi pati sa mabilis na paghahatid ng mga kalakal.

Sa katunayan, may 1,900 kilometro ng riles ang nakatakdang ilatag ng programa, mula sa 77 kilometro lamang sa ngayon. Banggitin nating halimbawa ang Metro Manila Subway, MRT7, MRT4, North-South Commuter Railway (Clark-Tutuban-Calamba), Mindanao Railway at PNR Bicol Express.

Kung matutupad ang lahat ng plano, ayon sa Philippine Railway Institute, mangangailangan tayo ng 10,000 – 15,000 piloto, inhinyero, mekaniko at iba pang mga tauhan para maaayos na mapatakbo ang mga train.

Ang mga bulilit na kasama sa educational tours, hindi lamang sila sinasanay na maging commuters sa hinaharap. Hindi malayo na ilan sa kanila ay magkaroon ng interes para maging bahagi ng industriya ng train. Yung bang, kapag tinanong mo sila kung ano ang gusto nilang ‘maging’ sa paglaki nila, may ilang sasagot na gusto nilang maging inhinyero o piloto ng train.

Noong nag-aral ako sa Japan bilang “teacher trainee”, nakita ko na maraming mag-aaral sa elementarya ng Japan ang may ambisyon maging piloto ng train. Dahil pamilyar sila sa sistema ng train. Umaasa ako na ang mga educational tours sa mga pasilidad ng train ay lilikha ng ganitong pananaw sa mga kabataang Pinoy.

Hindi habang buhay ay lagi na lang tayo aasa sa mga dayuhan para patakbuhin ang mga train systems na ginagawa ngayon. Kayang nga nagtayo tayo ng isang railway institute. Pero aanhin natin ang institute kung wala naman interesado na mag-aral? Baka mga dayuhan ang makinabang lang, tulad ng nangyari sa ating rice research institute.

Kudos sa LRMC, sa MRT sa pagtanggap ng mga educational tours. Sana ay gawing aktibo ang pag-imbita sa mga paaralan para dalhin ang kanilang mga mag-aaral.