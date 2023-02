Atleta, pamilya muntik matulog sa kalsada

MUNTIK nang matulog sa kalsada ang isang national athlete pati na ang pamilya nito matapos na bigyan ng huling palugit ng may-ari ng kanilang nirerentahang tirahan.

Mabuti na lamang na agad nitong nalapitan ang isang matalik na kaibigan na dati din naging national athlete na agad naman nagpahiram ng karampatang pambayad para sa renta sa bahay bagaman hindi nito nakumpletuhan.

“He (atleta) is struggling to pay the rent right now as his payments are always delayed or late,” pagbabalita ng matalik na kaibigan ng maskuladong atleta.

Mahigit dalawang taon na matapos magkaroon ng pandemya ang sitwasyon ng pambansang atleta na nagagawa na maitawid ang kanyang pagbabayad sa renta bago na lamang ang nakalipas na buwan na pumalya ito sa bayad ng tinitirahang bahay. (Lito Oredo)