Alfred kabado kina Nora, Gina, Jaclyn

Pitong script daw ang dumating sa producer/actor at konsehal na si Alfred Vargas habang naghahanap siya ng materyal na pwede niyang i-produce at the same time, magiging isa siya sa mga bidang artista.

Ang script ni Direk Adolf Alix Jr. daw na PIETA ang nagustuhan niya agad. Napaka-challenging ng character na gagampanan ni Alfred sa PIETA with the Superstar Nora Aunor na gaganap bilang Nanay niya na may dementia na.

Pero tanong nga namin sa kanya, bilang siya ang producer ng movie, binabayaran o tinatawaran na rin niya ang sariling talent fee bilang bidang actor rin.

“Definitely, dapat meron kasi, may trabaho tayo,” sabi niya.

“Pero, nagtawaran kami ni Direk. Alam mo naman ako, umandar ang pagka-producer ko, alam mo naman tayo, e, game tayo.

“Let’s put it this way, PIETA is a script and film that I would love to do for free, ‘yung gano’n. Basta ako, I’m doing this for the love of film and for the love of Philippine Cinema.”

Binilang nga raw ni Alfred kung ilang script ang dumating sa kanya. At pang-pito nga raw ang PIETA.

“Binilang ko, e, ito ang pang-pitong script na dumating sa akin at ‘yung anim, itinabi ko. Sabi ko, ito, gusto ko ‘to.”

Dugtong pa niya, “Natutunan ko ‘to kay Direk Jeffrey Jeturian. Sabi niya talaga, no amount of good directing or good acting can save a bad script. So for me, tumatak sa akin ‘yon. Hindi pa ko nagpo-produce no’n. So sabi ko, nagsisimula talaga sa idea, sa magandang script.

“Ako, I don’t mind receiving award for being sa Best producer, best film, ang saya, e. Meron siyang ibang klaseng fulfillment at siguro nagdadagdag din sa akin ‘yon ng prestige. At least, napapatunayan natin na hindi lang sa acting, pati sa producing, e, may nagagawa tayong magaganda.”

At isa pa sa talagang ipinagmamalaki nga ni Alfred sa PIETA ay ang mga de-kalibreng actor at actress na kasama sa cast. Napagsama-sama lang naman sina Ate Guy, Gina Alajar at Jaclyn Jose. Kasama rin sina Bembol Roco at Ina Raymundo.

At siyempre, kabado rin siya sa mga eksena nila, dahil puro de kalibreng artista nga ang kasama, ha!

Tapang ni Hope Soberano pinalakpakan ng mga netizen

Naku, mixed ang reaction sa vlog na inilabas ni Liza o Hope Soberano na ba.

Sa mga fan ni Liza, may mga nakaunawa rito, pumuri at natuwa na napakatapang nga raw ni Liza to do what she really wants.

Ilan sa mga positibong komento ng mga netizens; “She is a strong woman to make such a life changing decision. We support you Liza!”

“Soar higher. Your detractors are just simply sore.”

Pero marami rin talaga ang hindi basta tanggap ang mga naging pahayag ni Liza.

Isa sa comment nga, “You earned a lot for being just a flower and your fans adore you like real flowers. We are sorry ayaw mo pala no’n. Now that you are on your own, huwag ka sanang maging weeds.”

Nai-connect din ng mga netizens ang post ni Mico del Rosario na kilalang isang Kapamilya at ni Roxy Liquigan na tila sagot sa vlog ni Liza.

Si Roxy naman, “Be grateful. Not just in good times, but at all times.”

Sa aming palagay, it’s the way Liza deliver her vlog, kung siguro mas ini-emphasized na lang sana niya na tapos na ang nakaraang chapter ng career niya at nasa bagong chapter na siya, without sounding like parang napilitan lang siya sa lahat ng ginawa niya, hindi siya magmumukhang negatibo o parang “ingrata” tuloy lalo na sa kanyang network, management at mga fan na sumuporta at nagmahal sa kanya.

Hindi madi-discount na bago ang Forevermore, walang-wala pa naman siya. At yumaman, gumanda ang buhay niya dahil sa same network, same production outfit at almost same co-stars na nakaka-trabaho niya.