65-anyos na senior high school hindi sinusukuaan ang pag-aaral

Sabi nga nila, ang edukasyon ang isang bagay na higit at hindi kailanman makukuha ng ibang tao sa’yo, kaya naman patuloy na nagpupursigi sa pag-aaral ang isang lola sa Cebu sa kabila ng kanyang edad.

Siya si Lola Pascuala Almonicar, 65-anyos mula Kinatarcan Island, Santa Fe. Kasalukuyan siyang Grade 12 student sa Kinatarcan National High School.

Para sa kanya, hindi umano hadlang ang kanyang edad upang maabot niya ang kanyang mga pangarap na makapagtapos dahil sa isa mga nais niya ay maging midwife kung saan magsisilbi siya sa mga residente ng kanilang lugar.

Bukod dito, kasabayan ni Lola Pascuala sa kanyang pag-aaral ang kanyang apo. Dahil dito, maraming mga madlang pipol ang naantig at pinusuan ang kwento ng lola.

Para kay Ana Maria Rubi Cabahug, “To achieve your dreams in life has no limit even the age doesn’t matter as long as your determination to reach your goal is strong enough to conquer obstacles that you will encounter in life. Congratulations Lola. God bless you.”

“Sakto jud. Age is just a number when you have goal to achieve,” sabi ni Geebz Zachary.

“Nakaka inspire naman,.God Bless Lola,” hirit naman ni Helen Baron.

“Good job po Lola. Saludo sa kasipagan mo. Godbless!” sabi pa ng isang netizen.

Talaga namang pinatunayan ng lola na ito na sa buhay, walang excuse o rason kung gusto mo talaga ang isang bagay. (Moises Caleon)