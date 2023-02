5 NAIA staff viral sa kotong

Sinuspinde at relieved mula sa trabaho ang limang empleyado ng Office for Transportation Security (OTS) na nakuhanan ng video na tila nangupit ng pera sa isang dayuhan sa Ninoy Aquino International Airport

(NAIA) at naging viral sa social media.

Ang biktima, isang Thailand national, ay nag-post sa videos sa Facebook noong Feb. 22, kung saan ang mga OTS personnel sa NAIA Terminal 2 ay nasaktuhan sa modus nito.

Nakita sa unang video ang dalawang OTS staff members na tila may sinuksok sa bulsa ng isang security checkpoint.

Sa ikalawang video naman makikita ang Thai national na hinihingi sa Security Scree­ning Officer (SSO) na ibalik ang ¥20,000 (P8,000) na kinuha mula sa kanya.

Nakita sa video na ibinalik ng OTS personnel ang pera habang ang SSO naman ay maririnig ang boses na pinapabura ang video.

Nakilala naman ng OTS ang mga screening officer: 4 ay mga job order staff na nakuha noong isang taon; at ang isa ay contractual employee na nagtatrabaho na ng limang taon.

“Nakakalungkot lang na our economy is ope­ning up, while the president and the entire go­vernment machinery have been inviting tourists­, investors to come to the Philippines, ito namang mga tauhan namin, sinisira naman ang ating reputation in the international community,” sinabi ni OTS Administrator Ma.O Aplasca.

“We assure that the OTS management will really assure that in the OTS, we will really address the issue more aggressively and will find other strategies to solve the problem,” dagdag nito.

Naghahanda na ang OTS ng kasong administratibo sa mga sangkot na empleyado.

“They shall not only be dismissed from the service but shall also be put behind bars for their criminal acts that tarnish the reputation and integrity not only of OTS but the entire country in general,” giit ni Aplasca. (Catherine Reyes)