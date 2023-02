3 puntos lang kinaya: Import ng Painters matindi hamstring

HINDI matapos ang kamalasan ng Rain Or Shine sa nakukuha nitong import matapos tuluyang ipahinga at ihanap ng makakapalit bunga ng tinamo nitong matagal na gumaling na pulled hamstring si Greg Smith II.

Nakapaglaro lamang si Smith II ng kabuuang 15:55 minuto na may tatlong puntos mula sa kanyang 3-of-4 sa free throws, tatlong rebounds at dalawang steals bago naganap ang hamstring inury sa unang hati ng laro kung saan ay nabigo ang Rain Or Shine, 99-110, kontra NLEX, Sabado ng gabi.

Humahanap pa rin ang Elasto Painters ng makakapalit ni Smith na matatandaang unang hinarap ang isyu tungkol sa hindi pagpayag ng bansa nito na Dominican Republic para maglaro dahil walang Letter of Clearance (LOC).

Sinabi ni Elasto Painters coach Joseller “Yeng” Guiao na kinakailangan na nitong maghanap muli ng import dahil sa injury kay Smith II.

Nakatakdang sagupain ng Elasto Painters bukas, Miyerkoles, ang Terrafirma sa krusyal na laro matapos bumagsak sa 2-6 panalo-talong karta dahil sa huling pagkalasap nito ng dalawang sunod na kabiguan.

Katabla nito ang Terrfirma na naghahangad din makasungkit ng panalo upang mapatatag ang tsansa makatuntong sa huling apat na silya pati na ang NorhtPort. (Lito Oredo)