13 tres swak! Damian Lillard umiskor ng 71

NAGPASABOG si Damian Lillard ng 71 points kasama ang 13 tres upang akbayan ang Portland Trail Blazers sa 131-114 pnalo kontra Houston Rockets sa 2022-2023 NBA regular season game kahapon.

Lumiyab ang opensa ni Lillard upang tulungan ang Trail Blazers na ilista ang 29-31 karta at manatiling may tsansa na sumampa sa susunod na phase.

Ang 71 puntos ni Lillard ang nag-ukit sa kanyang pangalan sa NBA history na pang-walong player na umiskor ng mahigit 70 puntos.

Napantayan ni Lillard ang 71 puntos din na kinana ni Donovan Mitchell ng Cleveland Cavaliers sa kaagahan ng season.

Si Hall of Famer Wilt Chamberlain ay limamg beses na pumuntos ng 100 plus habang si Kobe Bryant ay nagtala ng 81 puntos at 73 markers naman si David Thompson.

“I feel like I got to be aggressive and try to do what I can to make sure we get some wins. That was the case tonight. I wanted to be in attack mode. I got it going and I just stayed aggressive,” saad ni Lillard.

May tsansa pa sanang taasan pa ng naitalang puntos pero inilabas na siya upang makapagreserba ng lakas sa susunod nilang laban.

Tumika si center Alperen Sengun ng double-double na 17 points at 10 rebounds pero hindi sapat upang itaguyod sa panalo ang Rockets. (Elech Dawa)