Anak ni Roselle Nava pinabilib si Martin

Pasok sa team ni Martin Nievera ang anak ni Roselle Nava na si Rafa Tan nang mag-audition ito sa “The Voice Kids” gamit ang awit ng kanyang nanay na “Bakit Nga Ba Mahal Kita.”

Sumalang sa blind auditions ang sampung taong gulang na anak ng beteranang singer.

Matapos ang performance ni Rafa, tinanong ni Martin kung sino umano ang nagturo dito na kumanta.

Nang sabihin ni Rafa na ang nanay nito ang impluwensya niya, nag-request ang coaches na papuntahin ito sa stage. Ikinagulat ng mga ito nang lumabas si Roselle para samahan ang anak. Nag-duet din ang mag-ina, na labis na ikinatuwa ng madla.

Nagbigay naman ng mensahe si Roselle sa coach ng anak. “I’ve learned so much from Kuya Martin. And I’m hoping that he, too, will learn so much from you,” sey ni Roselle.

Excited din si KZ Tandingan nang makita si Roselle. “Na-meet ko na ‘yung tao sa notebook ko,” chika niya.

Ibinahagi rin ni Martin ang paghanga niya kay Rafa. “Rafa, I think you’re a great singer, magaling ka mag-adjust, alam mo na may ginawa ka na hindi tama, you blamed no one else but yourself,” sabi niya.

Bukod kay Rafa, nakapasok din sa “MarTeam” ang pamangkin ni Fana na si Fabio Santos.

Naging bahagi ng “The Voice Teens” Season 1 si Fana, kung saan ay naging coach nito si Sarah Geronimo.

Mapapanood ang “The Voice Kids” Season 5 tuwing Sabado at Linggo sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, TV5, at iWantTFC. (Rb Sermino)