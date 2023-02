Wesley So pumuwestong pang-4, P580K ang biyaya

NAKIPAGHATIAN lang ng puntos si Grandmaster Wesley So ng United States sa ninth at final round upang lumagak sa fourth place sa Dusseldorf WR ChessMasters 2023 nitong Sabado (Linggo sa Maynila) sa Hyatt Regency ng nasabing lungsod sa Germany.

Lumikom ang 29-year-old, Cavite-born at dating Philippine chess star ng 4.5 points makaraan ang draw game kay GM Nodirbek Abdusattorov ng Uzbekistan para kabigin ang gantimpalang €10K (P580K).

Si US GM Levon Aronian ang naghari sa sa-12 player, single round robin chessfest via tie break points. Pumangalawa si GM Dommaraju Gukesh ng India at third si GM Ian Nepomniachtchi ng Russia. Kapwa may 5.5 markers ang tatlo.

Sa €130K (P7.5M) total prize, sinilo ni Aronian ang top purse€40K (P2.3M).

Naghahanda na rin si So susunod niyang torneo. Kinakatawan na niya ang Estados Unidos pagkalipat ng pederasyon (National Chess Federation of the Philippines-United States Chess Federation) siyam na taon na ang nakakalipas. (Elech Dawa)