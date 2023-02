Wala sa ‘Solo’ Ogie ‘lagot’ kay Regine

Ang galing at ang ganda ng ‘Solo’ concert series ni Regine Velasquez-Alcasid sa Samsung Performing Arts Theater sa Circuit Makati, ha! And due to insistent public demand, magkakaroon ‘yon ng repeat on April 28 & 29.

Kahapon ay ka-text ko ang sister cum manager niyang si Cacai Velasquez-Mitra at kinumpirma nito na may repeat nga.

Pero siyempre, April pa nga ang repeat dahil aalis si Regine pa-Amerika on March 14 para sa second leg naman ng ‘Iconic’ concert nila ni Sharon Cuneta.

In fairness nga pala sa 4-night ‘Solo’ concert, kahit celebrity-friends ni Regine ay bumili ng tickets, huh!

Ang bongga nga ng Asia’s Songbird!

Anyway, noong manood kami ng ‘Solo’ last Friday, nagbiro si Regine na ‘lagot’ sa kanya ang mister na si Ogie Alcasid dahil wala ito at nasa Switzerland.

Pero siyempre, nag-show rin naman kasi roon si Ogie. Ang alam ko, mamayang gabi na ang dating niya ng ‘Pinas, kaya for sure, babawi siya sa kanyang misis.

Naku, huwag kayong mag-isip ng kung ano sa sinabi ko na babawi siya kay Regine at baka sabihin n’yo pang masusundan na si Nate dahil parang malabong mangyari na ‘yon.

Anyway, miss na miss na rin si Ogie ng madlang pipol at ang alam ko ay babalik kaagad siya sa ‘It’s Showtime’.

Actually, sasama nga sana si Ogie kay Regine sa ‘Iconic’ concert sa Amerika, pero hindi na siya pinayagan pa ng ABS-CBN dahil hinahanap din siya ng madlang pipol sa ‘It’s Showtime’, huh!

‘Yun na!

Singer/host ginamit ng US producer

Noon palang nagsimulang mauso sa Amerika ang mga reality TV show, nakasama pala ang isang singer-TV host sa isang episode ng ganoong show ng isang hotel kung saan dapat may concert series siya na tatakbo ng isang taon.

Verbal lang ang usapan ni singer-TV host at ng producers niya at hanggang hand shakes lang ang ginawa nila at wala nang kontra-kontrata dahil may importante ang word of honor for him.

So isang araw, nagkaroon ng meeting. Kinukunan ‘yon para sa reality TV show. Nilagyan ng microphone si singer-TV host at nag-roll na ang mga camera.

Sinabihan si singer-TV host ng isa sa mga producer na hindi na matutuloy ang one year concert series niya. Kanselado na ‘yon at pinalitan na siya ng isang 21-year old new singer.

Sabi lang ni singer-TV host, “Good for him!” tungkol sa new singer na ipinalit sa kanya.

Maganda raw ang mood niya that day, kaya wala siyang ‘violent’ reaction.

Bigla raw pumasok sa meeting room ang direktor ng reality TV series at bakit daw hindi nagalit at nagmura si singer-TV host sa bad news na natanggap?

Mahinahon na sinabi ni singer-TV host na hindi siya ganoon at hindi ganoon ang mga tao sa kanyang bansang pinagmulan.

In fairness, hindi man natuloy ang one year concert series na ‘yon ni singer-TV host, still, nagpatuloy sa pamamayagpag ang kanyang career at hanggang ngayon ay kaliwa’t kanan pa rin ang shows niya.

Bongga!