Venice Puzon, Lyceum binomba JRU sa 4 na set

NANALASA si Venice Puzon ng 15 excellent sets kalakip pa ang dalawang puntos sa tig-isa atake at service ace para mabomba ng Lyceum of the Philippines University ang Jose Rizal University, 22-25, 25-17, 25-22, 25-17, sa 98th National Collegiate Athletic Association 20223 women’s indoor volleyball tourney elims Linggo ng hapon sa San Andres Sports Center sa Malate, Manila.

Sa pangatlong dikit na sagwan, inakbayan sa liderato ng Lady Pirates ang defending champion College of Saint Benilde at University of Perpetual Help System Daltasa 3-0 sa 10-koponang pinakamatandang liga ng kolehiyo sa bansa.

Kasapakat ni team skipper Puzon sa ratsada ng Intramuros-based volleybelles si Joan Doguna na umiskor ng 19 upang pasadsarin ang Lady Bombers sa 0-3.

Dehins kineri ng 12 markers ni Mary May Ruiz ang mga balibolista ng Mandaluyong. (Gerard Arce)