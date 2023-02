UVL Muñoz Hornets pumapalo para sa kabatang may leukemia

BAWAT isa sa 36 na koponan – 20 sa mga babae at 16 sa mga lalaki – may kuwento sa kanilang mga pagsabak sa kasagsagang ginaganap na Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Under-18 Championships sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Manila.

Gaya ng Maryhill College (Lucena City) at De La Salle-Lipa (Batangas City) at iba provincial teams, naglalakbay din ang UVL Muñoz Hornets mga kalsada mula sa kanilang base sa Science City ng Muñoz sa Nueva Ecija papunta’t pabalik sa 2-in-1 na torneong inoorganisa ng PNVF sa pamumuno ni Ramon ‘Tats’ Suzara at mga suportado ng Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission, PLDT, Rebisco at Akari.

Umaarkila ang Hornets ng van o nagko-commute, ng tatlong sakay – tricycle pa-bus station sa Muñoz city proper na -paGrace Park sa Caloocan at muli pabalik sa pampublikong sasakyan uli buhat sa Manila venue.

Nitong Sabado, kapos na sumalang ang Hornets – walang lehitimong libero at middle blocker – pero pinahirapan muna nang husto ang Marikina Titans Volley Club bago bumigay, 21-25, 25-20, 25-18.

“If we had a complete team, we could have had more opporunities to win,” bulalas ni Hornets’ coach Raven Miguel Fabro.

Naaksidente ang arkiladong van na maghahatid sa kalahati ng koponan sa RMC Pebrero 25 ng umaga para sa alas-11:30 ng umagang laban sa Marikina. Sumalpok sa biglang sulpot na isang tricycle sa Baliuag, Bulacan.

Wala namang nasaktan sa mga manlalaro, pero pinasya ng chaperone na bumalik sa Muñoz dahil sa pagkatakot ng ilang kabataan sa insidente, ayon kay Fabro.

“It’s better that the kids be brought back home so they’ll be able to recover from the trauma, I’m sure they would need counselling,” hirit pa niya.

Batid naman ng bench tactician ang kanyang pinahayag.

Ang UVL ay United Volleyball League, ang ligang tinatag ni Fabro sa pre-pandemic para mag-organisa ng mga torneo upang makalikom ng pondo para sa mga batang may leukemia.

Isa ring leukeamia survivor si Fabro, ang kanyang anak din at isa pang miyembro ng pamilya.

“It’s been my advocacy, to help children with leukemia through the sport I love most,”giit niya Fabro, na lumaro noon sa National College of Business and Arts at naging apprentice sa coaching staff ni yumaong Nes Pamilar, isa sa mga respetadong volleyball coach sa bansa.

“I’m proud of my players … who I treat like my own daughters … for playing tough. We even converted one libero to be our setter, it’s very hard to play without a setter,” panapos niyang sey.

“We were stunned but they played their best despite playing shorthanded,” komento naman ni Marikina Titans coach Alex Seda. “I really admire their (UVL) willingness and bravery to win.”

Umangat ang Marikina sa 1-2 won-lost sa girls’ Pool C samantalang napadpad ang UVL sa 0-2.

Sa iba pang resulta sa girls dvision, dinaig ng Sto. Niño de Praga ng Trece Martires City (2-0) ang Volida Volleyball Club ng Manila (2-1), 25-16, 25-15, sa Pool D at umiskor ang New Gen Santa Cruz (1-2) ng Laguna ng 25-20, 25-20 win laban sa Junction Youth Organization ng Los Baños (0-2) sa Pool A. (Ramil Cruz)