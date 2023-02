Sikat na puno ng niyog sa Siargao, naglaho

Nanghihinayang ang mga residente ng bayan ng Pilar sa Isla ng Siargao sa paglaho ng sikat na baluktot na puno ng niyog na nakatayo sa tinatawag na enchanted Maasin River matapos itong mabali sanhi ng pananalasa ng nagdaang bagyo.

Ayon sa mga residente, nagulat sila nang makitang putol na ang puno ng niyog sa Maasin River na kung saan ay ito ang dinarayo ng mga turista at dayuhan para maglambitin o mag-swing sa puno bago tumalon sa ilog.

“The famous leaning coconut of Maasin River is now gone. Wayay gajud forever,” ito ang tugon ng ilang nakasaksi sa naputol na puno ng niyog na nanghinayang sa lugar nang makita ang puno nakaraang Feb. 22.

Naniniwala naman ang mga residente ng Pilar na babalik pa rin ang mga bakasyunista para makita ang naputol na puno at ang mga puno sa paligid ng mahiwagang Maasin River.

Samantala, umaasa naman ang local government unit ng Pilar sa muling tanglilikin ng mga turista at dayuhan ang lugar dahil bukod sa naputol na puno ay mayroon pa namang magagandang makikita sa paligid ng Maasin River at ang mga souvenirs na produkto ng Maasin ay mabibili pa rin.

Matatandaang muling bumangon ang turismo ng Siargao noong October 2022 dahil sa pagbubukas ng surfing competition at unti-unti na ring nagbubukas ang ilang tourist spot ng Siargao matapos ang malakas na epekto ng bagyong Odette noong December 2021.

Ayon kay Tourism Secretary Christina Frasco, malaki ang naitulong ng Siargao International Surfing Cup na inorganisa ng Department of Tourism (DOT) at LGU.

Bukod sa Maasin River, dinarayo rin sa Isla ng Siargao ang Sugba Lagoon, Cloud 9 boardwalk at iba pa. (Vick Aquino)