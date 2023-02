Ryan Roy Garcia, Robin Hood pasiklab sa Metro Manila Turf

NASILIP ng mga karerista ang mala-bala ng pana sa tulin ni Robin Hood nang tudlain ang panalo sa Philracom Commissioner’s Cup Division II nitong Sabado sa Metro Manila Turf Club sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Pumuwestong pang-apat paglabas ng aparato, pinanood niya ang mga nasa 1-2-3 sina Batang Cabrera, Best Regards at Fortissimo.

Pa-far turn, sinungkit ni si Fortissimo ang trangko, pero bumuntot si Robin Hood, at palapit ng home turn hinablot ng huli ang unahan para sa tagumpay.

Solo na lang sa unahan sa rektahan ang anak nina Oxbow at Malibu Legacy na sinakyan ni jockey Ryan Roy Garcia na tinawid ang metang may tatlong kabayo ang agwat sa pumangalawang si Fortissimo.

Nagposte si Robin Hood ng 1:39.2 minuto sa 1,600 meter race upang hamigin ni winning horse owner Sandy Javier ang P450K premyo.

Kinopo ni Fortissimo ang segundang P150K, P75K ni Black Burn at P37,500 ni Shining Vic. (Elech Dawa)