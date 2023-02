Romualdez: Sampolan mga kolektor ng BIR, BOC

Itinulak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagpapatupad ng one-strike policy laban sa mga kolektor ng Bureau of Internal Revenue (BIR) at Bureau of Customs (BOC) na mabibigo na maabot ang kanilang target na koleksyon ng buwis.

“The one strike-strike policy is a key step towards achieving our revenue goals. Kailangan natin ang dagdag na pondo para sa mga ayuda, libreng pang-ospital, edukasyon, transportasyon, paglikha ng mga trabaho sa pamamagitan ng infrastructure projects at iba pang mga programa na makakatulong sa taong bayan,” sabi ni Romualdez.

Ayon kay Romualdez, ang mga hindi makakaabot ng koleksyon ay dapat palitan ng may kakayanan na gawin ang trabaho dahil mahalaga ito upang maipatupad ang mga programa at proyekto ng gobyerno na makatutulong upang mapabuti ang kalaga­yan ng mga Pilipino.

“Let us help the government meet its revenue targets. I hope our call will send a clear message for our collectors to perform at the highest level,” sabi pa ng lider ng Kamara. (Billy Begas)