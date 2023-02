Politikong baklas-campaign material bubuweltahan sa eleksiyon?

Tila nasa balag ng alanganin ang planong reeleksiyon ng isang mambabatas na ngayon ay nagkukumahog na sa pag-iisip ng diskarte kung paano mapapabilang ang kanyang pangalan sa unang pahina ng mga lalabas na surbey sa mga darating na araw.

Paano ba naman kasi, plano daw siyang gantihan ng mga kasamahang tinabla niya sa kanyang lugar noong siya ay kumakandidato pa lamang.

Ang siste daw kasi ng mambabatas na ito, ipapakisuyo ang kanyang mga campaign materials sa mga teritoryo ng mga kagrupong kasabay na tumatakbo, gaya lamang ng pagkakabit ng mga tarpaulin at iba pang mga paraphernalia.

In fairness, hindi naman daw gratis ang pakisuyo ng mambabatas na ito sa kanyang mga kasamahan noong sila ay pareho pa lamang nangangampanya dahil kahit paano ay nag-aabot din naman ito ng panggastos-gastos sa pagkakabit ng mga campaign materials.

At dahil nga malaki-laki rin ang kanyang balwarte, binawian din siya ng ibang mga kasamahan at nagpaalam sa kanya kung puwede rin silang magkabit ng mga campaign materials sa kanyang nasasakupan.

Pumayag din naman daw ang mambabatas.

Pero iba daw pala ang plano nito dahil matapos na matapos na magkabit ang mga kasamahan sa kanyang balwarte, agad na mayroong lalabas na grupong magbabaklas nang lahat ng mga campaign materials ng ibang kandidato na tumatakbo sa kaparehong puwesto.

Kaya ang nangyayari ay ang mga campaign materials daw lang nito ang naiiwang nakakabit.

May ilang pagkakataon pa nga na nagtalo ang mga supporters ng ibang kandidato sa kanyang lugar dahil ayaw paniwalaan ng mga nagsona sa mga lugar na pinagkabitan ng mga campaign materials ang sinasabi ng mga nagkabit dahil wala silang inaabutan kapag nag-iinspeksiyon.

At dahil sa pangyayaring ito ay nagbabalak na rin daw ang kanyang mga kasamahan na siya ay gantihan sa darating na halalan, baklasan daw ng campaign materials kung baklasan dahil hindi naman daw ito marunong gumanti ng utang na loob.

Parang gusto ko na tuloy maniwala na alanganin talaga ito sa darating na halalan kung sasabak sa reelection dahil maging sa media ay sisinghap-singhap ang kanyang pangalan sa kabila ng panghihimasok sa mga maiinit na usapin.

Medyo mahirap para sa mambabatas na ito ang makakuha ng puwesto dahil paniguradong may mga babalik na malalakas pa rin ang karisma sa tao dahil sa maayos na rekord na iniwanan nang matapos ang termino.

Dapat na siyang magising sa katotohanan.