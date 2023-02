‘Pinas hahabulin mga nangako ng puhunan

Tinututukan na ng gobyerno ang pag-follow-up sa multi-bilyong pisong investment pledges na nakuha ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. sa kanyang mga nakalipas na biyahe sa ibang bansa para magkaroon ito ng katuparan.

Ito ang inihayag ni Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Alfredo Pascual bilang pagsunod sa direktiba ng pangulo na i-follow-up kaagad ang mga nakuhang investment commitments para matuloy ang paglalagak ng puhunan ng mga dayuhan sa Pilipinas.

Ayon kay Pascual, napakaraming investment pledges na nakuha ng pangulo mula sa mga biyahe nito sa China, Japan, Indonesia, Thailand, Singapore, United States at Belgium at kung magkakaroon ng katuparan lahat ito ay masisiguro ang pag-usbong ng kabuhayan ng bansa.

Batay sa report ng DTI at Office of the Presidential Assistant on Investment and Economic Affairs, nakakuha ang gobyerno ng USD4.349 billion o P239 billion halaga ng investment projects, na ngayon ay nasa implementation stage, USD29.712 billion o P1.7 trillion ay mula sa Memoranda of Understanding at Letters of Intent. (Aileen Taliping)