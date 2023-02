Paggamit ng lokal na wika sa pagtuturo, isinusulong

Nakakalungkot na wala pang kalahati sa mga Pilipino ang pabor sa paggamit ng lokal na wika para sa pagtuturo sa mga estudyante.

Iyan ang naging resulta ng isang survey na ating kinomisyon kamakailan. Sa nasabing survey, tinanong ang 1,200 respondents kung anong wika o mga wika ang dapat gamiting primary language of instruction sa pagtuturo sa mga Grade 1 hanggang Grade 3 students. Ang sabi sa survey, 38 porsyento lamang ang pumili sa lokal na wika na ginagamit sa isang rehiyon o mother tongue, 88 porsyento sa mga kalahok ang pabor sa paggamit ng Filipino, habang 71 porsyento ang pabor sa paggamit ng Ingles.

Hindi bababa sa kalahati ng mga kalahok sa Visayas (50 porsyento) at Mindanao (53 porsyento) ang pabor sa paggamit ng lokal na wika para sa pagtuturo sa Grade 1 hanggang Grade 3 habang 18 porsyento lamang ng mga kalahok mula National Capital Region (NCR) at 33 porsyento mula sa Luzon ang pabor sa paggamit ng lokal na wika. Pagdating naman sa socioeconomic class, hindi rin umabot sa kalahati ng mga respondents mula Class ABC (41 porsyento), D (36 porsyento), at E (48 porsyento) ang pabor sa paggamit ng lokal na wika sa pagtuturo sa Grade 1 hanggang Grade 3.

Base sa nakikita natin sa kakayahan ng mga paaralan at sa sentimyento ng ating mga kababayan, kinakailangang pag-aralan kung ano ang mga susunod na hakbang natin sa paggamit ng mother tongue. Kung ipagpapatuloy man natin ang polisiyang ito, kailangan nating tugunan ang mga hamong kinakaharap.

Nang magsagawa ng pagdinig hinggil sa Mother Tongue-Bases Multilingual Education o MTB-MLE noong nakaraang taon, nabanggit doon na 72,872 lamang sa target na 305,099 educators ang dumaan sa pagsasanay. Kabilang dito ang mga supervisor, school heads, at mga guro mula kindergarten hanggang Grade 3.

Bilang Chairman ng Senate Committee on Basic Education, tuloy-tuloy po nating tinututukan ang isyu sa paggamit ng Mother Tongue-Based Multilingual Education o MTB-MLE na mandato ng Enhanced Basic Education Act of 2013 (Republic Act No. 10533) o ang K to 12 Law. Kung matatandaan, inihain po natin noong nakaraang taon ang Proposed Senate Resolution No. 5 para suriin ang pagpapatupad ng K to 12 Law.

Sa ilalim ng batas, gagamit ng lokal na wika sa pagtuturo at assessment ng mga mag-aaral mula Kindergarten hanggang Grade 3. May mandato rin dito ang Department of Education (DepEd) na magpatupad ng mother language transition program mula Grade 4 hanggang Grade 6. Pagtungtong sa high school, Filipino at English na ang gagamiting wika sa pagtuturo.

Maganda ang layunin ng mother tongue education upang maturuan ang mga bata sa wikang kanilang naiintindihan. Kaya naman sa pagreporma natin sa sistema ng edukasyon, kailangang resolbahin natin ang mga isyu sa wika ng pagtuturo.