Naloka sa kilig: Jomari namanhikan na sa pamilya ni Abby

Ay oh, talbog ni Abby Viduya ang mga dalagang pa-sweet, kung pagpasok sa panibagong chapter, o pagpapakasal ang pag-uusapan, ha!

Di ba nga, kahit matagal nang nagsasama sa isang bubong sina Jomari Yllana, Abby, para pa rin silang mga teen-ager na nagliligawan, ha!

Nauna na ngang sinabi ni Jomari na plano talaga niyang pakasalan si Abby. At nag-iisip nga siya kung sa Pilipinas, o sa Canada ba gagawin ang kasal, dahil ang pamilya nga niya ay nasa Pilipinas, at ang kay Abby ay nasa Canada.

Pero, heto nga, isang bonggang-bongga at nakakakilig na eksena ang ginawa niya para kay Abby. Aba, ngayon lang naranasan ni Abby ang ganito, kahit na nga sabihin pang may mga anak na siya, at hindi na teen ager, ha!

Imagine, namanhikan talaga si Jomari sa pamilya ni Abby. Hiningi talaga ni Jomari ang kamay ni Abby, ha!

Winner, di ba?

Heto nga ang post ni Abby:

“Yllana-Viduya Family. The sweetest thing my husband to be has ever done is ask my Mom for my hand in marriage. I love you so much #pamamanhikan #bridetobe #loveyourfamily.”

Si Jomari naman, isang simpleng ‘Yllana-Viduya’ ang caption, na nilagyan ng maraming pulang puso.

Pero, idinaan naman niya sa mga pa-hashtag ang nilalaman ng kanyang puso, ha!

Heto nga ang mga nakababaliw na mga hashtag: #callmeoldfashioned #pamamanhikan #ilovemyviduyafamily #ilovemyyllanafamily #amdg.

Oh, di ba? Ang haba ng hair ni Abby! Punong-puno ng pagmamahal ang puso niya, ha!

At siyanga pala, kasama sa pamamanhikan na ito ang anak ni Jomari kay Konsehala Aiko Melendez, si Andre Yllana, ha! Bongga, di ba? (Rb Sermino)