Nagsawa kay Enrique? Liza binasura na, mas bet maging Hope Soberano

Malinaw naman sa YouTube content ni Liza Soberano na ang bago niyang vlog ay hindi tungkol sa bitterness o regret, instead, kabaligtaran daw dahil story ito ng gratitude at growth.

Pinaliwanag ni Liza ang mga naging ganap sa buhay niya. Kung bakit siya lumipat ng managent. At kung bakit din niya pinili si James Reid.

“I’m always very scared to talk about very personal thing and after pandemic, I even became more scared of talking about my career and explaining myself.”

Nilahad din ni Liza na all these years, she has worked with one male star, most likely, si Enrique Gil ang tinutukoy niya. Never daw siyang nahingan ng inputs niya sa mga projects na ginawa.

At tila mas gusto na niya ngayon makilala not as Liza but as Hope Soberano, her real name.

Sa kabuuan ng vlog niya, sinasabi lang nito na masaya siya ngayon sa kung ano ang ginagawa niya. Hindi man nga siguro siya kasing-visible o sabihin na sikat tulad dati, pero mas gusto at mas masaya raw siya ngayon.

“I think, I finally earned my right to do things as Hope Soberano. I embarked in my new chapter and finally, I’m taking control of my life and it’s exciting.”

Puro papuri naman ang mga netizens sa mga naging pahayag ni Liza at kinumpara rin ito kay Nadine Lustre who do things on their own.

Pokwang ‘naghiganti’ kay Lee

Tila idinaan na lang ni Pokwang sa kanyang post ang nasa damdamin niya. Nag-post ito ng larawan kunsaan ay nagti-treadmill siya.

Umpisa pa lang ng caption niya, malinaw na niyang naipahayag na kung gaganti man daw, magpaka-fit o sexy at healthy. Hindi para magpa-impress kung hindi para sa anak.

Sey niya, “ The best revenge is to be fit and healthy, not to impress someone or anybody, dapat fit lalo na sa mga anak lalo ma kung single mom ka. Hindi dapat sinisisi ang isang ina kung napabayaan ang katawan, kaya naghanap ng iba si mister, siguro kaya napabayaan kasi kakaalaga sa ating mga anak? Kakaisip paano palalakihihin ng maayos? Hindi makapag-salon kasi kulang sa budget? Kakainin na lang ng mga anak pang baon sa school pang tuition fee.

“Kaya ‘wag nating kutyain ang katawan ng isang babae lalo na kung nanay dahil para mo na rin sinisi sarili mong ina na nagpabaya dahil sa pamamahal sa‘yo.

“Peace everyone ang ganda ng katawan ay kumukupas at babalik sa alikabok pero pagmamahal ng isang anak ay walang kamatayan.”

Siyempre, alam naman ng lahat ang pinagdaanan ni Pokwang nang makipaghiwalay ito sa ama ng anak na si Malia na si Lee O’Brian.