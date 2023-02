Mga freelance worker poproteksyunan natin

Alam nyo po ba na bukod sa milyon-milyong kababayan nating walang trabaho ay mayroon namang tinatayang 1.5 milyong freelance workers na nakararanas ng unfair labor practices?

Ang mga kababayan po nating ito ang nilalayong protektahan ng “The Freelance Workers’ Protection Act” o House Bill (HB) 6718 na naipasa na po namin sa Kamara. Kabilang po ang inyong lingkod sa nagsusulong nito.

Ang mga freelance worker po ay hindi nabibigyan ng pormal na job contracts, walang mga benepisyong tulad ng night differential at hazard pay. At dala na rin siguro ng makabagong panahon, dumarami ang mga manggagawa na nawiwili sa freelancing.

Nagiging mas attractive na po ngayon sa mga kabataan natin ang freelancing dahil hindi sila natatali sa loob ng opisina sa tradisyunal na 8 AM-to-5 PM na trabaho at karamihan ay pinipiling magtrabaho sa loob ng bahay o iba pang lugar. Iyong iba ang employers ay nasa labas ng bansa pero dito lamang sila nagtatrabaho sa Pilipinas.

Kasama ko din po ang ating kapwa mambatas na sina CamSur Reps. Miguel Luis Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata at ang Bicol Saro partylist sa nag-akda ng HB 1087 na kasama ng HB 615 na inakda naman ni Pangasinan Rep. Christopher de Venecia

Ang mga ito at iba pang panukala ay pinagsama-sama ng House committee on labor na pinamumunuan ni Rizal Rep. Juan Fidel Felipe Nograles at ginawang substitute bill na HB 6718.

Sa huling datos nga ay nasa 1.5M Pinoy ang freelancer sa trabaho na kadalasan ay online-based tulad ng content-generation sa iba’t ibang korporasyon, medical transcription, financial analysis, virtual assistance at iba pa.

Bagama’t marami sa freelance worker ang mas malaki pa talaga ang kompensasyon sa kanilang trabaho, mayroon ding nagiging biktima ng mga employer nila na hindi nagbabayad ng tama, laging huli sa pagpapasweldo. Karamihan ay walang kontrata kaya puwede silang tanggalin anumang oras gustuhin ng kanilang employer. May pagkakataon na bukod sa pagkawala ng trabaho ay hindi na sila binabayaran pa sa mga araw na huli nilang ipinasok o ipinagtrabaho.

Ang HB 6718 na tinatawag ngayong “The Freelance Workers’ Protection Act” ay buong puwersa pong ipinasa at inapruban ng Kamara nito lamang Pebrero sa pamamagitan ng 250-0 boto.

Sa pamamagitan po ng panukalang batas na ito, ang Article II, Section 18, at Article XIII, Section 3 ng ating Konstitusyon na nagmamandato sa estado para protektahan ang karapatan ng mga freelance na manggagawa, isulong ang kanilang kapakanan, at tiyakin na makakatanggap sila ng humane conditions sa trabaho at magkakaroon ng karampatang kabahagi sa bunga ng kanilang paghihirap.

Sa pamamagitan nito, kikilalanin ang karapatan ng mga freelance worker laban sa atrasado o non-payment sa serbisyong kanilang ibinigay at sa kanilang karapatan sa full compensation at iba pang benepisyong naaayon sa batas para sa non-traditional work o di regular na trabaho nila.

Sa panukalang ito, ang mga freelance worker ay itinuturing na “natural person” sila man ay nakarehistro sa Securities and Exchange Commission (SEC), nakatala bilang sole proprietorship sa Department of Trade and Industry (DTI) o rehistrado bilang self-employed sa Bureau of Internal Revenue (BIR)—na binabayaran kapalit ng serbisyo na kanilang ibinibigay, bilang mga independent contractor na nagtatrabaho gamit ang kanilang sariling pamamaraan at hindi kontrolado ng nagbabayad para sa inaasahang resulta.

Kapag naisabatas na, ire-require po ang mga employer na magkaroon ng written contract sa kanilang freelance worker bago pa man sila pag-umpisahin sa trabaho. Kailangan din na merong kopya ng pinirmahang kontrata ang magkabilang panig.

Sa job contract ng mga freelance worker ay kailangan pong naka-itemize kung ano ang saklaw ng trabahong kailangang ibigay ng freelance worker; detalye ng suweldo at mga benepisyo kasama na ang gagamiting sistema o proseso sa pagpapasweldo at iskedyul ng pagbayad para sa serbisyo, ang mga grounds sa breach of contract at iba pang labor-relation conditions na itinatakda ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Aatasan din ang mga employer na isama sa kontrata ang probisyon para sa paunang bayad o initial partial payment para sa pagkuha sa serbisyo ng freelance worker na hindi bababa sa 30% ng contract price.

Ire-require din po ang mga employer na bigyan ng night shift differential pay ang sinumang freelance worker na at least 10% ng agreed-upon regular compensation sa bawat oras ng trabaho mula alas-10:00 ng gabi hanggang alas-6:00 ng umaga maliban na lamang kung nakasaad sa kontrata ang mas paborableng bayad para sa freelance worker.

Ang mga freelance worker ay makatatanggap din ng 25% hazard pay sa panahon ng pagtatrabaho ng mga ito sa mga lugar na mapanganib gaya ng mga lugar na may nagaganap na kaguluhan, sa malayo o liblib na lugar, sa mga kulungan, sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip, sa lugar kung saan kumalat ang radiation o nakahahawang sakit, o sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity o emergency at malalagay sa anumang peligro ang kanyang buhay.

Kapag naging batas na, bawal pagtrabahuhin ang mga freelancer nang wala munang kontratang nilagdaan, bawal ang atrasadong pagbabayad ng kompensasyon nila, at bawal ding sampahan ng ganting kaso ang isang naagrabyadong freelance worker na nagreklamo sa DOLE.

Sinumang lalabag ay papatawan ng P50,000 hanggang P500,000’na multa, at nakasaad din sa panukalang batas ang iba pang karapatan ng manggawa tulad ng tax relief o pagbawas sa babayarang sa buwis.

Sa ngayon po ay inaantay na lamang natin na maipasa din ito at maaprubahan ng ating mga senador para maisalang sa bicameral conference o bicam committee at maisulong ang pagiging ganap na batas.

Marami pong pagbabago ang dala ng panahon kaya kailangang makaagapay tayo. Kami po ay laging nagsisikap na makabalangkas ng mga batas na kakailanganin ng mga kababayan natin bilang kalasag sa mga pagbabagong dumarating sa ating lipunang ginagalawan.

Paparami pa ang mga kababayan nating hindi regular sa hanapbuhay at kailangan po nila ng proteksyong ibibigay nitong Freelance Workers’ Protection Act. Ito po ay sadyang para sa kanila