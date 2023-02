Mason Amos’ trigger happy’ sa 3

MARAMING firsts ang nilista ng Gilas Pilipinas sa 107-96 win kontra Lebanon Cedars noong Biyernes – highest output ng Nationals sa World Cup Qualifiers.

Unang laro ng Filipinos sa 19th FIBA World Cup 2023 Asian Qualifiers sa Philippine Arena – ang battleground ng tournament proper sa August. First game din ni Justin Brownlee bilang naturalized player ng Nationals.

Tinalo ng Lebanon ang Jordan Clarkson-led Gilas 85-81 noong Aug. 26, pinutulan ng Filipinos ang Cedars ng 7-game winning run sa Asian Qualifiers. Eksaktong 365 days nang huling matalo ang Lebanese.

Siyam sa roster ni coach Chot Reyes ang kumonekta ng isa o higit pang 3-pointers – perpektong 3 for 3 si Mason Amos, 3/5 si Jamie Malonzo.

Ang 17 ng Gilas – pinakamarami ng Filipinos sa Qualifiers – katabla ng most 3-pointers made sa isang laro sa torneo- naka-17 din ang Japan kontra Iran (Feb. 23, 2023), Kazakhstan vs Bahrain (Feb. 27, 2022) at Australia vs Japan (July 1, 2022).

Naka-15 3s ang Pinoys kontra Qatar noong 2019.

Most assists ng Pilipinas ang 31 – 6 kay Scottie Thompson at tig-5 sina Kiefer Ravena at Brownlee. Mainam ang 31 assists sa 40 field goals. (Vladi Eduarte)