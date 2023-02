Major League Baseball ang niluwagan base

UMPISA sa parating na Major League Baseball season, iba na ang bases na gagamitin – mas malaki.

“They look better,” ani San Diego Padres third baseman Manny Machado nang subukan ang bagong base. “I just got to kind of keep playing with it and stepping on it and kind of like getting the feel for it.”

Mula sa dating 15-inch squares, magiging 18 inches na ang bases. Katwiran ng MLB, sa pamamagitan nito ay magiging mas maaksiyon ang mga laro at mas maganda sa paningin ng bagong henerasyon ng fans.

At dahil lumaki, nabawasan ng 4 1/2 inches ang distansiya ng base. Natapyasan ng 3 inches ang distansiya sa pagitan ng third at home, at home at first.

Umigsi ang tatakbuhin, inaasahang mas marami nang stolen bases ang maililista.

“They look like a pizza box,” biro ni Red Sox manager Alex Cora.

Magkakaroon na rin ng pitch clock – oorasan ng 15 seconds kapag may baserunner, 15 kapag wala, at 20 kung meron.

Dalawang infielder na rin ang ipupuwesto sa magkabilang gilid ng second base. (Vladi Eduarte)