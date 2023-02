Mag-amang Pacquiao – Manny, Jimuel – makikapag-umbagan

POSIBLENG magkasama sa boxing fight card ang mag-amang Manny “Pacman” Pacquiao at Jimuel ‘Pacboy’ Pacquiao kasunod ng kabi-kabilang hamon sa nag-iisang eight division world champion ng mga mas batang boksingero at napipintong pag-akyat na sa pro ng batang boksingero.

Aminado si Pacboy na hindi malayong magbalik ang Pambansang Kamao dahil sa patuloy na nasa kondisyon ang ama at nagpapatakbo ng kanyang MP Promotions.

May pinirmahang kontrata sa Rizin MMA ang nakatatandang Pacquiao sa pagsabak sa isang exhibition bout ngayong taon sa isang hindi pa pinapangalanang mixed martial artists.

“We’ll see. He’s always active. He’s always in shape. Like he’s always running, playing basketball, playing four games, five games at a time, he’s in shape all the time,” ani Jimuel nitong isang araw. (Gerard Arce)