LaMelo Ball yelo ng Charlotte Hornets kontra Miami Heat

BUMIDA sina LaMelo Ball at rookie center Mark Williams sa 108-103 win ng Charlotte kontra dumayong Miami sa 77th National Basketball Association 2022-23 regular season games Sabado ng gabi sa Spectrum Center.

Nagposte ng career-highs 18 points, 20 rebounds si Williams pang-ayuda sa 21 points ni Gordon Haywayrd. Nilista ni Ball ang 16 sa kanyang 19 points sa second half at namigay ng 13 assists para kumpletuhin ang sixth straight double-double.

May tig-15 markers pa off the bench sina Kelly Oubre at Dennis Smith at inekisan ng Hornets (19-43) ang pang-apat na sunod na panalo.

Hindi napigil ng 33 points mula anim na 3s ni Tyler Herro at 28 points ni Jimmy Butler ang sadsad ng Heat (32-29) sa pang-apat ding sunod. Naka-13 markers, 13 boards si Kevin Love.

Inari ni Williams ang final 4 points mula alley-oop ni Ball at dakdak matapos hablutin ang offensive rebound.

Abante ng 22 ang Charlotte sa first half pero ibinaba ng Miami sa 54-51 sa break.

Tatlong kabit na 3s ang ibinaon ni Ball sa bukana ng third quarter, dinagdagan ng dalawa pa sa fourth nang muling manindak sa isa ang Heat. (Vladi Eduarte)