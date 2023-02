Kelot walang kamay nakipag bato-bato pick

Kinagigiliwan ngayon sa social media ang video ng isang lalaki na game na game makipagkaro ng bato-bato pick kahit siya’y walang mga kamay!

Ibinahagi ito ng user na si Makajosh09 (@maka_josh) sa kanyang TikTok account. Caption niya, “jack n poy #fypシ #fyp #memes #foryou #funnyvideos.”

Umami ng ito ng 2.5 milyong views at libo-libong like mula sa mga netizen.

Makikita sa video ang dalawang kelot na naglalaro ng bato-bato pick pero ang kakaiba rito walang kamay ang isa sa kanila!

Mapapanood ang ginawa niyang technique kung saan pinagdikit niya ang dalawa niyang braso upang maging isang malaking gunting.

Siya ang nagwagi sa naturang round dahil papel ang ginamit ng kanyang kalaban.

Dahil dito, maraming netizen ang naaliw at nagbigay pa ng kwelang comment.

Gaya na lamang ni @epochenkaida, ani, “He used 2 arms to make a scissor people in the comment thinks it is two stones.”

“Gunting para sa halaman hahaha,” biro ni @dreadnelexotics.

“I didn’t know Kali sticks where a thing playing rock paper scissors hahahaha,” komento naman ni @flint5264.

“Hahaha mananalo talaga yan laki ba naman nyan eh,” hirit pa ng isang netizen.

Talaga namang good vibes ang hatid ng video na ito! (Moises Caleon)