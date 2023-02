Justin Brownlee, Gilas Pilipinas iwawasiwas ang mga Jordanian

Laro ngayon (Philippine Arena)

6 pm – Philippines vs Jordan

IUWI ang pampitong panalo at walisin ang Jordan sa lahat ng sagupaan ang peg ni Justin Brownlee at ng Gilas Pilipinas ‘pag nakatuos ang Jordan ngayon sa pang-anim at huling window ng 19th FIBA (International Basketball Federation) 2023 World Cup Asian Qualifier sa Philippine Arena sa Bulacan.

Kapwa sariwa pa sa panalo ang magkabilang kampo patungo sa alas-6:00 ng gabing paghahamok.

Niresbakan ng Nationals ang Lebanon noong Huwebes, 107-96, sa Bocaue playing venue habang pinulbos ng Jordan ang India, 98-63, sa pagdayo sa Bangalore.

Bonggang sinimulan ni Gilas naturalized player Justin ‘Noypi’ Brownlee ang salang sa PH squad sa likod ng 17 points, 5 assists, at 4 rebounds upang suklian ang pagmamahal ng mga Pinoy sa kanya bilang bagong armas ng koponan na umangat sa 7-2 won-lost slate.

“I just feel great,” bulalas ng two-time Philippine Basketball Association Best Import at alas ng Barangay Ginebra San Miguel tapos ng laban kontra Lebanese. “I am so happy to have played in such another wonderful environment and thank you so much for the love.”

Umangas naman sa Jordanians si Freddy Ibrahim na may 21 markers at 13 dimes sa pagsampa ng Jordan sa 5-4 slate.

Sigurado na ang Pinoy quintet at Jordan 5 sa tournament proper sa Agosto sa bansa, Japan at Indonesia bilang co-host. Gayundin ang Jordanians dahil sa pagsilat sa New Zealand sa balwarte ng Kiwis, 110-63, na sumipa na rin sa Saudi Arabia.

Inaasahang makakatuwang muli Brownlee sina Jamie Malonzo at Mason Amos sa laban ng ‘Pinas sa Jordan makaraang mga umiskor ng 15 ang una at 13 ang huli kontra Lebanon. (Lito Oredo)