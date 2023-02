Juliana Gomez kinuwintas ginto sa UP Lady Maroons

PINAGPATULOY ni Juliana Gomez ang papaangat na karera sa fencing nang ipagkaaloob ang unang gintong medalya sa University of the Philippines sa 85th University Athletic Association of the Philippines 2023 Fencing Championships nitong Biyernes UST Gym sa Sampaloc, Manila.

Kuminang ang nag-iisang anak ni dating Southeast Asian (SEA) Games medalist at kasalukuyang Leyte Rep. Richard Gomez sa women’s individual epee nang itarak ang 15-10 panalo sa finals laban kay Cyrra Vergara ng De La Salle University.

Ito ang unang medalyang ginto ni Juliana sa walong eskuwelahang liga.

“Let your hard work and passion to win shine among the brightest stars in the universe. Congratulations Juliana Gomez, we are so proud of you,” sey ng kanyang ama na siyang pangulo ng Philippine Fencing Association at vice-president ng Philippine Olympic Committee.

Bago ito magkakasunod ang tagumpay ng nakababatang Gomez sa ilang internasyonal na torneo bilang paghahanda sa UAAP at bahagi ng national training pool. (Lito Oredo)