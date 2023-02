JPE imbiyerna sa mga mambabatas ng EU

Hindi umano papopormahin ni Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile ang delegasyon ng European Parliament na dumating sa bansa kung sakaling bumisita ang mga ito sa kanyang opisina.

Sa kanyang lingguhang programa sa telebisyon, sinabi ni Enrile na direktang pagsasabihan niya ang mga bisita na wala silang karapatang mag-utos kung ano ang gagawin ng gobyerno sa usapin ng human rights at huwag pakialam ang panloob na usapin ng Pilipinas.

“Kung ako sila, ‘yong mga binisita, politely I will tell them ‘will you please get out of my office, I do not need your advise’. Kung ako binisita, I would tell them politely, I think you are way beyond our hospitality, do not come here to tell us what to do in running our lives. You mind your own business,” ani Enrile.

Marami aniyang bansang dapat tutukan ng ICC at hindi ang Pilipinas kung talagang seryoso sila sa kanilang adbokasiya gaya ng problema sa Congo. (Aileen Taliping)