Ja Morant, Memphis Grizzlies pinulbos ang Denver Nuggets

MAAGANG nag-init ang Memphis Grizzlies, lumamang ng 29 sa first half bago ikinampay ang 112-94 win laban sa ini-host na Denver Nuggets sa 77th National Basketball Association 2022-23 regular season game Sabado ng gabi.

Tumabas si Ja Morant ng 23 points, 7 rebounds, may 17 si Tyus Jones sa Grizzlies (36-23) na nasa likod lang ng No. 1 sa West na Nuggets (42-19) sa salpuklaan sa FedExForum.

May tig-12 pa sina Luke Kennard, Xavier Tillman at Dillon Brooks sa home team.

Namuno sa Denver ang 15 points, 13 rebounds ni Nikola Jokic, dinagdagan ng 12 markers ni Jeff Green.

Malamyang 17 of 47 lang mula sa field ang starters ng Denver, season-low na din nila ang 94.

Sa first half, 9 for 23 sa 3-pointers ang Grizzlies samantalang 3 for 16 ang Nuggets.

Kampante sa unahan ang Memphis 66-42 sa break, inilayo pa sa 32 nang umpisahan ang second half sa eight straight points at 94-62 pagkatapos ng three. (Vladi Eduarte)