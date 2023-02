Insurance boss tatalupan sa cartel

Ipinatawag ng House committee on banks and financial intermediaries ang isang opisyal ng Insurance Commission (IC) kaugnay ng paglalagay ng minimum catastrophe insurance rates na magpapataas umano sa presyo ng mga pangunahing bilihin.

Sa pagdinig ng komite noong nakarang linggo, naghain ng mosyon si AGRI party-list Rep. Wilbert Lee upang ipatawag si IC Commissioner Atty. Dennis Funa na nagtapos ang termino noong Disyembre 2022 at ngayon ay namumuno sa IC sa ilalim ng holdover capacity.

Ipinatawag din ni Lee ang mga miyembro ng Philippine Insurers and Reinsurers Association (PIRA) at Philippine Competition Commission (PCC) sa susunod na pagdinig ng komite.

Kinuwestyon ni Lee ang paglalagay ng cap ng IC sa insurance rate sa halip na ang lagyan ng limit ay ang maximum rate na maaaring singilin ng mga insurance company.

“Pataasan po ba o pababaan ng insurance premiums? Kung pababaan, then why does the Insu­rance Commission want to regulate the minimum rates of insurance premiums?” tanong ni Lee na may-akda ng House Resolution 632 na kumukuwestyon sa biglaang pagtaas sa catastrophic insu­rance premium.

Sinabi ni Lee na ang pagtatakda ng minimum rate ay maituturing na isang uri ng price control na mistulang pumapabor sa kartel ng industriya ng insurance.

Sa pagdinig ay sinabi ni Anti-Red Tape Authority (ARTA) Secretary Ernesto Perez na ang IC Circular Letter No. 2022-34 na nagpapatupad ng catastrophe insurance rate adjustment ay hindi sumunod sa requirement ng batas.

Bukod sa hindi umano dumaan sa proseso ng konsultasyon, sinabi ni Perez na dapat ay gumawa rin ng Regulatory Impact Assessment bago nagpatupad ng pagtataas.

“Therefore, that regulation is legally vulnerable subject to attack in view of this failure to comply with this requirement,” dagdag pa ni Perez.

Iginiit ni Lee na “wrong timing” ang pagtataas ng catastrophic insurance premium ngayon hindi pa lubusang nakakabangon ang bansa at marami ang nahihirapan dahil sa mahal ng bilihin. (Billy Begas)