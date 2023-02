Harvey Weinstein habangbuhay makukulong

Nadagdagan ng 16 years na pagkakakulong ang dating Hollywood studio executive na si Harvey Weinstein noong nakaaraang February 24 in Los Angeles, California.

Ang dating tinawag na “most powerful man in Hollywood” ay nasentensyahan ng guilty for three counts of rape and sexual assault. Ang request ni Weinstein for a new trial ay binasura ng korte.

Kasalukuyang sine-serve na ng 71-year old disgraced producer ang 23 years dahil sa kaso niyang rape and sexual assault in New York. Kaya habang-buhay na raw itong nasa piitan dahil sa kanyang mga pagbabayarang kasalanan sa mga babaeng inabuso niya, kabilang ang tinawag ng korte na Jane Doe #1 na ginahasa ni Weinstein sa Mr. C Hotel in 2013 during the L.A. Italia Film Festival.

Bukas naman daw ang Court of Appeals in New York para makinggan ang appeal nito at sa posibleng pag-overturn ng conviction nito.

Dahil sa #MeToo at #TimesUp movement kaya napabagsak sa kanyang trono ang dating naghahari-harian na studio executive. Pilit pa rin niyang sinasabi na lahat ng sexual encountersa niya ay consensual. (Ruel Mendoza)