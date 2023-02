Facebook, TikTok niraraket ng crypto sindikato

Kinumpirma ng Bureau of Immigration (BI) na ginagamit ng sindikato sa crytocurrency scam ang ilang social media platform tulad ng Facebook, TikTok at Telegram bilang modus para makaakit at makapag-recruit ng mga Pinoy na nais magtrabaho sa ibang bansa gaya sa Cambodia.

Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco natuklasan nila ang nasabing modus mula sa walong overseas Filipino worker (OFWs) na dumating sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) Terminal 2 lulan ng Philippine Airlines (PAL) flight mula sa Phnom Peng, Cambodia kahapon ng madaling-araw.

Kinabibilangan ito ng anim na lalaki at dala­wang babae na nasa edad 20 hanggang 30 pataas.

Nasagip sila mula sa abusado nilang kompanya at naiuwi sa bansa sa tulong ng Philippine Embassy, Overseas Workers Welfare Administration (POEA) at Department of Migrant Workers (DMW) matapos sumailalim sa immigration clearance.

Inamin ng mga biktima na na-recruit sila ng sindikato dahil naenggan­yo silang magpadala ng mensahe rito nang makita nila ang advertisement nito sa Telegram, Facebook, at TikTok.

Tatlo sa mga biktima ang dumaan sa Zamboanga, tatlo sa Clark habang umalis ang dalawa sa NAIA para makarating sa Cambodia.

Ayon kay Tansingco, ang immigration officer sa Clark na dating na-recall at iniimbestigahan dahil sa nabukong sindikato ang siyang nagpaalis sa 3 biktima.

Samantala, sinabi ng tatlong biktima na mula sa Cebu patungong Zamboanga, naglakbay sila ng pitong araw sa Jolo, Brunei, Jakarta at Thailand para makarating sa Cambodia.

Ang dalawa naman na umalis via NAIA ay nagpakilalang mga turis­ta. Isa sa kanila ay nagpakilalang opisyal sa local company habang kasama ng isa pa ang kanyang kasintahan na naglakbay mula Bangkok, Thailand patungong Cambodia.

Nagbakasyon daw sila pero pareho silang humantong bilang mga trabahador sa sindikato.

Nakabalik sa bansa ang kasintahan dahil namatayan ito ng kapamilya habang ang naiwan ang pinagbabayad ng kompanya para sa paglabag nito sa kontrata.

Pinangakuan umano sila ng suweldong hanggang $1,000 kada buwan pero 16-18 oras naman silang pinagta-trabaho kada araw nang walang pahinga. (Mina Navarro)