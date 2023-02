Encho Serrano nagpasiklab laban sa Converge FiberXers

Mga laro Miyerkoles (Smart Araneta Coliseum)

IBINUHOS ni Encho Serrano ang 14 sa 28 points niya sa final quarter upang itulak yuanigin ng Phoenix Super LPG ang Converge, 106-103, sa 47th Philippine Basketball Association 2023 Governors Cup elims Linggo ng gabi sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Nagdagdag pa si Serrano ng 2 rebounds, 2 assists at 1 steal para sa pangalawang sunod na panalo at angat ng Fuelmasters sa 3-5 win-loss record, hinila pababa ang pasok na sa quarters na Converge sa 6-3.

“Laging sinasabi lang sa akin ni coach na always ready lang, inisip ko talaga na makatulong ako sa team, iniisip ko na gagamitin talaga ako ni coach Jamike (Michael Ray Jarin). Kaya ginawa ko lang ang best ko,” litanya ni Serrano na hindi nakaiskor sa first half bago ang kinang sa second half.

Tumulong si Devaughn Maxwell ng 19 markers, 15 boards, ttig-3 assists at steals at 5 blocks habang sina Tyler Tio at Jayson Perkins ay may tig-16 puntos.

Itinala ng Converge ang pinakamalaking abanteng 12 puntos sa third period sa 59-47 mula sa isang tres ni import Jamaal Franklin, pero naglaho sa last stanza matapos na bumalikwas ang Phoenix.

Nabigo ang Converge na makatabla sa ikalawang puwesto sa pagsadsad sa tersera katabla ang NLEX. (Lito Oredo)