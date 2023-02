Denden hinuhubog maging GM

ISA si International Master Daniel Quizon na hinuhulma para maging susunod chess grandmaster ng ‘Pinas.

Mas kilalang Denden sa chess world, tangan niya ang FIDE(World Chess Federation) standard ELO rating 2418, papalapit sa 2500 barrier.

Nakakuha siya ng plus 21 nang magkampeon sa AQ Prime ASEAN Chess Championship sa Great Eastern Hotel sa Quezon City nitong Pebrero 18 na pinagkaabalahan ni AQ Prime Proprietor/President Atty. Aldwin Alegre, dating varsity chess player ng Emilio Aguinaldo College, at inorganisa ni Kamatyas Chess Club co-founder IM Roderick Nava.

Nakamit din ni Quizon ang 2 sa 3 GM norms/results na requirement na labis na ikinatuwa ng kanyang amang si Jovito Quizon.

Nitong Sabado muli na namang nanalasa si Denden nang magkampeon sa 7th Kamatyas FIDE Rated Invitational Rapid Chess Tournament ‘Pawn Promotion; sa SM Sucat, Parañaque na ang host ay si Kamatyas co-founder at bagong honorary National Master David Almirol.

Sinakop ng mga miyembro ng star-studded Dasmariñas Chess Academy ang 7th Kamatyas nang makapasok sa top 6 sina Quizon (champion), IM Ronald Dableo (2nd), IM Michael Concio, Jr. (3rd) at NM Christian Gian Karlo Arca (6th).

Suportado sila nina Rep. Elpidio Barzaga, Jr., Mayor Jenny Barzaga, national coach FM Roel Abelgas, Martin Meneses at Jose Padu Delos Santos ng Papadu Sportswear.

Mas kilala sa tawag na Papadu, si Mr. Delos Santos na chess enthusiast ay dating basketball varsity player sa Tanza National Comprehensive High School at ng Cavite State University-Rosario Campus.

***

Kakasa ang mga kabataang sina Alfred Miranda, Jr., Hayenna Agdeppa at Queen Megan Miranda ng Paniqui, at sina Kendal Hannah at Keith Noah ng San Manuel sa 1st San Manuel Tarlac chess tournament sa Marso 25 sa Cultural Center sa San Manuel, Tarlac.

Ito ay hinati sa tatlong dibisyon na Open, 8-Under at 13-Below division na punong-abala ang pinakabatang alkalde ng bansa na si Mayor Donya Tesoro.

Inaasahan din ang paglahok ni NM Romeo Alcodia na tubong San Manuel, Tarlac. Mag-call o text sa 0956 165 5911 at 0915 686 8470 para sa iba pang mga detalye.

***

Magkakaroon uli si actor at chess enthusiast Jao Mapa ng exhibit ng kanyang mga obra maestra na tinawag na Sipaan at Sining sa Marso 10-17 sa Shangri-La Mall, 4th Floor Main Wing Art Plaza, Mandaluyong na ihahatid ng Gallery 928.

Kasama rin ang mga artist na sina Zig Abella at Chuck Severino.

Kailan naman kaya si top Binangonan chess player Marlon Constantino magpapakita rin ng kanyang obra maestra?