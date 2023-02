Christine Ubaldo, FEU Lady Tams tinoro ang UP Lady Maroons

NAMUDMOD ng 16 excellent sets sa Far Eastern University si Christine Ubaldo nang balyahin ng Lady Tamaraws ang University of the Philipines, 25-16, 23-25, 25-17, 26-24, sa 85th University Athletic Association of the Philippines women’s indoor volley tourney elims Linggo ng hapon sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay.

“Sobrang saya namin sa dugout. Sinasabi naming mananalo kami, kaya sobrang happy kasi nagawa namin,” sey ng 5-foot-6 sophomore setter na may na kay tatlo pang atake at dalawang butata sa buwenamanong panalo ng Lady Tams, nagtala lang 1-13 won-lost sa nakaraang taon.

“Sobrang happy sa akin kasi ‘di lang isang tao gumawa para sa amin. Sabi namin kanina para makakanta tayo ng sabay-sabay (ng school hymn) pagtrabahuhan natin.”

Nakasabwat ni Ubaldo si si Jovelyn Fernandez na kumana ng game-high 18 markets, sinegundahan ng 13 ni Chennie Tagaod at 12 pts. at 12 digs pa ni Alyzza Devosora.

Wa epek ang 14 pts., 14 digs at 11 receptions ni Alyssa Bartolo para sa Peyups sa masaklap na balik-liga ni coach Cesael ‘Shaq’ Delos Santos. (Gerard Arce)