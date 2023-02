Cha-cha referendum isabay sa BSKE – Robin

Isiniwalat ni Senador Robin Padilla ang kanyang plano na isabay sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Oktubre 30 ang pagdaraos ng referendum upang tanungin ang taumbayan sa pagsusog ng 1987 Constitution.

“Ito ay dadalhin namin sa taumbayan at sana maisama natin sa October barangay election at ang taumbayan ang magsasagot, hindi ang pangulo, sila ang magdedesisyon kung ito ay yes or no,” ani Padilla na naniniwalang maihahabol ang pagpapatibay ng Charter change (Cha-cha) bago sumapit ang BSKE.

Nang matanong sa interview ng DZBB kung anong partikular na probisyon ng Konstitusyon ang itatanong sa referendum, wala pang masagot ang senador maliban sa economic provision.

Isinusulong ni Padilla ang Constituent Assembly imbes na Constitutional Convention dahil bukod sa magastos, matagal daw ang proseso ng Con-Con.

Bilang chairman ng Senate committee on constitutional amendments and revision of codes, sinabi ni Padilla na hindi niya maaaring upuan ang mga panukala sa Cha-cha dahil trabaho niya ito.

Matagal nang sinabi ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na hindi prayoridad ng kanyang administrasyon ang pagbabago ng Saligang Batas pero tama lang daw ang sinabi ng pangulo dahil wala sa kanyang mandato ang magsulong ng pag-amiyenda ng Konstitusyon. (Dindo Matining)