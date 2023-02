Big-time rollback sa presyo ng LPG asahan

Asahan ang rollback sa presyo ng liquified petroleum gas (LPG) sa susunod na linggo, ayon sa LPG Marketers Association (LPG).

Sinabi ni LPGMA president Arnel Ty sa huling araw ng Pebrero malalaman ang pinal na presyo.

Pero tinitignan nila ang P4-P5 na rollback per kilogram o P44-P55 price cut per cylinder sa Marso.

Nitong Pebrero 24, 2023 patuloy na bumababa ang presyo ng contract price sa LPG.

Pero sinabi ni Ty na aantayin pa nila ang final contract price sa February 28, 2023.

“Forecast rollback is P4-P5 per kilogram,” saad ni Ty.

Paliwanag ni Ty, marami ang supply pero nababawasan na ang demand.

“(The) supply production continues to be strong, while demand already softened,” sinabi nito.

May ipapatupad rin na rollback sa presyo ng produktong petrolyo kung saan ayon sa industry sources ang diesel ay bababa ng P1.40 hanggang P1.80 per liter at P0.75 hanggang P1.15 per liter naman sa gasolina.

Sa kerosene, sinabing nasa P1.50 hanggang P1.90 per liter ang rollback. (Catherine Reyes)