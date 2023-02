Angeline damay sa kanegahan: Alex, Aljur movie nangangamoy semplang sa takilya

Nangangamoy semplang sa takilya ang pelikulang “Single Bells”, na kasama nga sa kauna-unahang Metro Manila Summer Film Festival sa susunod na buwan.

Eh kasi nga, ang bida sa pelikula ay mga ‘negastar’ na sina Alex Gonzaga, Aljur Abrenica.

Tuwang-tuwa pa naman si Angeline Quinto na binalita na napilig nga ang pelikikula nila para sa MMSFF.

Nakaposte sa Instagram ni Angeline ang poster ng movie na kasama si Alex. Nakahilera rin sa post ang ilang mga eksena ni Angeline pati na mga photo nina Alex, Aljur, at pati na ng direktor na si Fifth Solomon.

Pinagpalasamat ni Angeline ang pagkakasama niya sa project para makapag-entertain daw muli sa mga kapwa niya Pilipino.

Sey ni Angeline, “Mag-ingay tayo ngayong summer”. Pero, mukhang taliwas nga ang mangyayari sa movie nila dahil sabi nga, nangangamoy tahimik sa takilya ito, dahil sa mga malalaking isyung kinasangkutan nina Alex at Aljur, na kinayamot ng mga netizen.

Marami pa rin kasi ang hanggang ngayon ay irita pa rin sa ginawang eksena ni Alex sa waiter sa birthday party niya. Marami pa rin ang gumagaya kay Alex na pinapahiran ng cake sa mukha ang waiter.

Kumbaga, fresh na fresh pa rin sa isip ng marami ang eksena na nagpagalit sa puso nila.

At siyempre, kinasusuklaman din ng mga netizen si Aljur dahil sa hayagan na nilang pag-amin ni AJ Raval sa kanilang romantic relationship, at ipinamumukha sa aktor na kasal pa rin ito sa asawang si Kylie Padilla.

Lumalabas pa na magka-love team sa naturang movie sina Alex, Aljur, kaya naman lumalabas din na kambal-nega ang kanilang pagsasama.

Posibleng mahawa pa si Angeline sa magiging malabnaw na resulta sa box office ng movie.

Well, hangad kong kumita ang pelikulang ito. At sana nga ay panoorin ito ng mga fan ni Alex at Aljur.

Sana rin ay manood din ang mga fan ni Angeline, ha!

‘Ipapa-barangay ko kayo’ Eugene napikon sa ingay nina Maris, Awra

Nagpatawa man pero hindi pa rin nakaligtas sa mga netizen ang pagkabuwisit ni Eugene Domingo kina Awra Briguela, Maris Racal.

Eh kasi nga, over acting daw ang reaction ng dalawa sa pagkakapili sa kanilang pelikulang “Here Comes The Groom” bilang kalahok sa Metro Manila Summer Film Festival sa susunod na buwan.

Kalat na sa social media ang selfie video ni Awra na nagpapakita sa kanilang dalawa ni Maris at nasa likod naman nila si Eugene at iba pang kasama.

Napatili si Awra nang sambitin ni Eugene ang salitang “box office” kasunod ang malakas na halakhakan nilang dalawa ni Maris.

Tuloy-tuloy sa kanilang pagbubunyi ang dalawang young actor sa mataas nilang boses, dala nang kasiyahan nilang napasama sa festival ang kanilang mga pelikula.

Kinagulat ni Eugene ang sigaw ni Awra at makikita sa kamera na nagseryoso ito na parang nairita ito sa dalawa.

Sabi pa nito sa dalawa, “Ipapa-barangay ko kayo!”

Nagpapatawa man si Uge pero posibleng nag-init talaga ang ulo nito lalo at nasa loob sila ng elevator at nabingi ang award-winning actress sa mga sigaw ng dalawang bagets.

Kilala si Uge sa ganitong klase ng comedy niya, kahit sa kanyang mga pelikula. Kaya nga hindi mabasa ng malinaw ng mga netizen kung nagpapatawa ba ito o seryoso sa kanyang reaksyon.

May mga pagkakataong kapag naaliw si Uge, punung-puno ng saya ang kanyang mukha at kahit may maiingay sa paligid niya tinatawanan lang niya ang mga ito.