Ang Pagbabalik ng Cruise Ship Tourism

Cruise ship ang tawag sa mga dambuhalang barko, may lulang daan-daang bakasyonista. Sa barko mismo ay maraming aliwan tulad ng restaurant, swimming pool, sinehan, inuman. Naglalakbay eto nang matagalan at tumitigil sa mga kilalang pasyalan sa buong mundo.

Noong Valentines Day, dumaong sa Eva Macapagal Terminal, Manila South Harbor ang luxury cruise ship na “MV Silver Spirit”. Sinalubong nina Tourism Secretary Christina Garcia at Manila Mayor Honey Lacuna ang may 317 bisita at 415 Filipino & foreign crew ng luxury liner.

At para maging unforgettable ang karanasan ng mga bisita, nagpakitang gilas ang mga performers ng Ati-Atihan ng Kalibo at Higantes ng Angono. Tinugtog naman ang classic song “Hinahanap Hanap Kita Manila” ng Banda Kawayan orchestra sa harap ng manghang-manghang mga bisita.

Inilibot ang mga turista sa mga makasaysayang lugar ng Manila, gaya Walled City of Intramuros, at hanggang sa Tagaytay, bago silatumulak patungong Romblon, at Coron.

Ngayong 2023, hanggang 139 cruise ship ang inaasahang dadalaw sa Pilipinas. Mas malaki eto ng 36% kumpara sa 102 barko na dumating noong 2019 bago ang pandemya.

Matagal ding natigil ang mga biyahe ng cruise ships dahil sa Covid. Malaki ang epekto ng pandemya hindi lang sa kinikita sa turismo kundi pati sa trabaho ng ating mga kababayang marino. Sa pagbabalik ng mga cruise ships, nagbabalik rin ang trabaho para sa mga Pinoy seafarers.

Muling dumaong ang unang cruise ship, “MV Seabourn Encore”, sa 𝐏𝐨𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐂𝐨𝐫𝐨𝐧, 𝐏𝐚𝐥𝐚𝐰𝐚𝐧 noong Feb 9, 2023. Galing ng Singapore, may lulan etong 512 turista mula USA, UK, Germany, Australia at Canada; kasama ang 482 tauhan ang barko kung saan201 sa kanila ay ang Filipino. Lumibot ang mga bisita sa mga tourist spot sa Ilocos Sur, Palawan at Bohol.

Dumating naman noong Feb 11, 2023 sa 𝐏𝐨𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐓𝐚𝐠𝐛𝐢𝐥𝐚𝐫𝐚𝐧, 𝐁𝐨𝐡𝐨𝐥 ang “MV Silver Shadow”. May sakay etong 392 guests at 302 crew.

At Valentines Day naman dumating sa 𝐏𝐨𝐫𝐭 𝐨𝐟 𝐒𝐚𝐥𝐨𝐦𝐚𝐠𝐮𝐞, 𝐂𝐚𝐛𝐮𝐠𝐚𝐨 𝐈𝐥𝐨𝐜𝐨𝐬 𝐒𝐮𝐫 ang “MV Silver Spirit”, bago tumulak sa Manila South Harbor. May lulan nga etong 317 guests at 452 crew.

Hinihintay pa natin ang pagdating ng mga barko ng Seabourn, Silver Sea, Regent, MSC Cruises, Windstar Cruises, Heritage Expeditions, Carnival Cruise, Costa Crociere, Coral Expedition, Holland America, at AIDA Cruises.

Ngayong 2023, makikinabang ang may 46 na isla tulad ng Apo Reef, Balabac Island, Biri Island, Bohol, Boracay, Claveria, Capul Island, Cebu, Coron at Puerto Princesa sa pagdating ng mga bisita.

Sa Manila lang, 34 cruise ships ang naka-schedule na dumating. Dito sa Manila ang sentro ng kasaysayan at kultura ng bansa, gaya ng Intramuros, Luneta at Binondo. Isang malaking pagkakataon na makilala ang Manila ng mga international tourists.

Tinatayang 117,000 na turista ang lulan ng mga cruise ships. Sa datos ng Department of Tourism, bawat isang turista ay gagastos ng 100dolyar para sa mga pagkain, pasalubong at iba pa; tumataginting na 11.7 milyon dolyares ang inaasahang kikitain mula sa kanilang pagbisita.

DOTr Sec Jaime Bautista at PPA GM Jay Santiago, handa na ba ang mga daungan?