Amerikanong pumatay sa asawang Pinay, kulong ng habambuhay

Sa kulungan na umano mamamatay ang isang Amerikano na pumatay sa kanyang asawang Pinay sa Colorado, USA noong 2019.

Ito’y matapos hatulan ng habambuhay na pag­kabilanggo si Dane Kallungi, 42-anyos dahil sa kasong 1st degree murder bunsod ng pagpatay sa asawang si Jepsy Amaga Kallungi.

Bukod sa 1st degree murder, convicted din ito sa kasong tampering with a human body

Marso noong 2019 nang maiulat na nawawala si Jepsy hanggang lumitaw ang resulta ng forensic investigation at mga ebidensyang nakalap laban sa Amerikano na pinatay nito ang kanyang asawa.

Nagtago ito sa gitna ng imbestigasyon. Naaresto si Dane sa New Mexico noong 2021 at inamin niya ang pagpatay sa asawa at pagtapon sa bangkay nito sa hindi niya matukoy na lugar.

Hindi pa rin natatagpuan ang bangkay ng biktima hanggang nga­yon. (Dave Llavanes Jr.)