Ako Bicol Rep Co inaprub budget ng e-governance bill

Inaprubahan ng House committee on appropriations na pinamumunuan ni Ako Bicol party-list Rep. Zaldy Co ang budget provision ng panukalang e-governance law.

Sinabi ni Co na mahalaga ang panukalang batas upang maging moderno ang sistema at proseso sa gobyerno gamit ang digitalization.

Kasama sa panukala ang pagtatayo ng Philippine Infostructure Management Corporation (PIMC) na siyang tututok sa mga pagbabagong kailangang gawin sa gobyerno upang mas maging mabilis ang pagtugon nito sa pangangailangan ng bansa.

“With the establishment of the Philippine Infostructure Management Corporation, we can ensure that our citizens will have access to efficient, reliable, and responsive government services,” sabi ni Co.

Ang panukala ay isa sa prayoridad na maisabatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inakda ito nina Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Tingog party-list Rep. Yedda Marie Romualdez, at Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. (Billy Begas)