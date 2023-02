3 drug den sa Zambo binuwag

Tatlong drug den ang binuwag ng mga awtoridad na nagresulta sa pagkakakumpiska sa higit na P300,000 halaga ng droga mula sa nadakip na 10 hinihinalang tulak nitong Biyernes sa magkakahiwalay na lugar sa Barangay Sta. Catalina sa Zamboanga City.

Ayon kay Zamboanga City Police Office director Col. Alexander Lorenzo, una nilang sinuyod ang Purok 4A at dinakip ang mga hinihinalang tulak ng droga dito na sina Johan Sandalan Tan, Rayma Asbi Tan, Shaira Bungkalang Asbi, Alrashid Mohammad Tan, at Jamarjin Akmad.

Nakuha sa kanila ang 15 gramo ng umano’y shabu na nakalagay sa 13 plastic sachet na nagkakahalaga ng P102,000.

Sunod na sinalakay ang Attuphai 5th Street kung saan dinampot sina Judith Magasa, Myra Magasa, Allan Lumiljo Pulido, at Ariel Muyda. Nasamsam sa kanila ang 15 gramo ng hinihinalang shabu sa 11 plastic sachet na may street value na P102,000.

Samantala, 15 gramo rin ng umano’y shabu ang nakumpiska kay Jomar Dignadice Orosca sa siyam na plastic sachet na nagkakahalaga ng P102,000.

Ayon kay Lorenzo, ang pagsalakay sa mga drug den ay bunga ng magkasanib na operasyon na ikinasa ng pulisya at mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA).