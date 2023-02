100K Pinoy worker wanted sa Japan

Hindi bababa sa 100,000 na trabaho ang inaalok ng pamahalaan ng Japan para sa manggagawang Pinoy.

Ayon kay Japanese Ambassador to the Philippines Kazuhiko Koshikawa, malaki ang pangangailangan nila sa mga manggagawa sa industriya ng health care, outsourcing, tourism at information technology.

Sinabi ni Koshikawa na paborito ng Japan ang mga Pinoy worker dahil bukod sa magagaling at mahuhusay, masipag, masikap at may dedikasyon ang mga ito sa trabaho.

Hindi na rin aniya kailangang mag-aral ng Nihongo ang mga aplikanteng Pinoy bago tanggapin sa trabaho.

Umaasa si Koshikawa na maraming Pinoy ang susubok sa kanilang mga alok dahil bukod sa maayos na kapa­ligiran, malaki ang naghihintay na suweldo sa mga matatanggap na manggagawa. (Catherine Reyes)