Zach LaVine, Chicago hinambalos Brooklyn

START-to-finish na nasa unahan ang Chicago Bulls hanggang kumpletuhin ang paggutay sa Brooklyn Nets 131-87 Biyernes ng gabi sa United Center.

Lima lang sa 17 bitaw ang isinablay ni Zach LaVine tungo sa 32 points para pangunahan ang atake ng Bulls.

Nagdagdag ng tig-17 points sina DeMar DeRozan at Patrick Williams, parehong nagsumite ng 13 markers at 10 rebounds sina Nikola Vucevic at Andre Drummond para sa home team.

Nilista ng Bulls ang first 11 points ng laro, pinabuka hanggang 34 sa half.

Halatang nangangapa pa ang mga bagong salta sa Brooklyn na sina Mikal Bridges, Cameron Johnson, Spencer Dinwiddie at Dorian Finney-Smith. Nakuha ang apat nang i-trade ng Nets sina Kyrie Irving at Kevin Durant.

Namuno ang 22 points off the bench ni Cam Thomas sa Brooklyn, may 19 si Seth Curry at 13 kay Bridges. (Vladi Eduarte)