Vice Ganda ‘minura’ ni Ion sa Disneyland

Sinopla, pinamukha ni Ion Perez sa mga basher, na hindi nasusukat sa pera ang pagmamahal nya kay Vice Ganda.

Kaliwa’t kanan nga ang isyu sa pagiging diumano ay hustler, o panggagamit ni Ion kay Vice financially, kaya pinangalandakan ng hunk/aktor ang wagas na pag-ibig niya sa komedyante.

Napamura pa nga si Ion sa pagkabaliw niya kay Vice sa Instagram post ng bakasyon nila sa Tokyo, Disneyland.

Walang lambingan sa shot nila, kundi simpleng couple photo lang na nakaangkla si Ion sa likod ni Vice at nakahilig naman ang huli sa asawa.

May nakita si Ion sa shot na ito kaya biglang tumibok ang puso niya.

“This is love,” hirit niya, kasunod ang mura niyang “Nyetaka” na patungkol kay Vice.

Sa sariling paraan nito, gusto lang inisin at resbakan ni Ion ang mga dudera sa nararamdaman niya kay Vice, kaya naman bigla itong nagpaandar sa kanyang post.

Cong. Richard super proud

Juliana Gomes pinadapa kalaban sa fencing

Proud dad si Ormoc Rep. Richard Gomez nang tanghaling UAAP Champion for Epee Fencing ang only child nila ni Ormoc Mayor Lucy Torres na si Juliana Gomez.

Binahagi ni Goma sa IG ang clip ng mga huling bira ni Juliana na nagpanalo sa dalaga sa kumpetisyon.

Pinataob ni Juliana (UP) ang atleta ng DLSU na si Vergara.

Napaluhod sa kasiyahan si Juliana matapos mapadapa ang kalaban.

“I am so proud of you @gomezjuliana! You are now UAAP champion!!! Hard work and understanding of the game has set in. I love you day!” sumisigaw na sabi ni Goma.

Lodi nga ang tawag ngayon kay Juliana. Aba, bukod sa maganda na, matalino, maangas din sa sports.

Kung ang ibang mga kapwa millennial na nasa showbiz, abala sa paghuhubad para magpapansin, humahakot naman ng medalya, karangalan at paghanga si Juliana.

Nadine nakakaloka ang kadaldalan

Umaabot na sa mhigit 2,000 comment, 200,000 like ang throwback video post ni Nadine Lustre sa Instagram.

Pinakita ni Nadine sa video na bata pa lang siya ay may potensyal na siyang maging artista.

Kuha ang video noong 1999, na nagpapakita ng kadaldalan, pagiging bibo ni Nadine. Nakakaloka siya, ha!

Noong mga panahong ‘yun ay inglesera na siya at hindi nahihiya sa harap ng kamera. Tinuturuan pa siya ng nanay niya sa mga sasabihin.

Smart na nga noon pa lang si Nadine, dahil nagna-narrate ito ng mga photo nila sa bahay. Tinakda talaga na maging artista si Nadine.

Hindi katakataka kung bakit palaban sa opinyon at kahit sa hubaran si Nadine. Bata pa lang siya ay punung-puno na siya ng confidence.