Totoy de baril na uma-Akyat Bahay, timbog

Arestado ang isang totoy makaraang pasukin at nakawin ang mga gadgets ng apat na obrero at makuhanan pa ng boga sa Malabon City, kahapon ng umaga.

Nasa holding area na ng Bahay Sandigan ng Malabon Custodial Facility ang 15-anyos na suspek.

Base sa salaysay ng mga ninakawan na sina Ronel Abucejo, 30; John Lloyd San Jose, 20; Andres Realco, 48 at Rendo Borromeo, 25, mga stay-in construction workers sa Pampano Street, Barangay Longos, Malabon City, himbing sila sa pagkakatulog nang mangyari ang insidente.

Alas-4:30 ng madaing araw, nagising si Abucejo at namataang nasa loob na ng kanilang barracks ang totoy at hawak-hawak na nito ang kanilang mga celllphone.

Ginising niya ang mga katrabaho at hinabol ang salarin kung saan tiyempong nasalubong ng mga ito ang nagpapatrulyang sina Patrolman PCpl. Sergio Consulta 111 at Patrolman Alexis Cabizares ng Sub-Station 5 at nasakote ang totoy na uma-`Akyat Bahay.’

Nabawi sa suspek ang apat na cellphone ng mga biktima at ang dala nitong cal. 38 revolver na may limang bala. (Orly Barcala)